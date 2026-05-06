A 24 ore di distanza Porta Sant’Agostino di nuovo chiusa | un camion con gru resta incastrato

A 24 ore di distanza dall'incidente che aveva causato il cedimento di calcinacci, nel primo pomeriggio di mercoledì 6 maggio, un camion con gru si è incastrato nuovamente sotto Porta Sant’Agostino. La zona è stata immediatamente chiusa al traffico e la strada è rimasta interdetta al pubblico. Non si sono verificati feriti, ma sono state avviate verifiche sulla stabilità della struttura.

Bergamo. A 24 ore di distanza dal momento in cui un furgone aveva urtato la struttura facendo cadere calcinacci a terra, nel primo pomeriggio di mercoledì 6 maggio un camion si è nuovamente incastrato sotto Porta Sant’Agostino. Il passaggio verso il centro storico è chiuso al traffico dalle 13 e lo sarà probabilmente fino al tardo pomeriggio. Ieri, martedì, un mezzo di Aprica aveva divelto un coccio della storica porta. Dopo i rilievi e gli accertamenti del caso, in attesa del riposizionamento delle pietre, era stato montato un ponteggio di sostegno: proprio sotto uno dei tubi della struttura provvisoria si è oggi incastrata la gru montata sopra un camion in transito, diretto al cantiere nel carcere di Sant’Agata.🔗 Leggi su Bergamonews.it A 24 ore di distanza Porta Sant’Agostino di nuovo chiusa: un camion con gru resta incastrato Notizie correlate Leggi anche: Porta Sant’Agostino urtata da un mezzo di Aprica, riaperta dopo 7 ore - Foto Camion portacisterne resta incastrato nella galleria delle Croci di Calenzano: traffico bloccato in A1 verso nordCALENZANO – Serata di caos e pesanti disagi lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, dove un grave incidente autonomo ha paralizzato il traffico nel...