Cambiano le linee guida per le riprese in tv dell'atletica femminile | Evitiamo immagini poco lusinghiere

L'Ebu, l'Unione Europea di Radiodiffusione, ha aggiornato le linee guida per le riprese televisive dell'atletica femminile. Ora si raccomanda di evitare immagini che sessualizzino le atlete o che siano poco rispettose delle loro capacità tecniche. Le nuove regole puntano a promuovere rappresentazioni più appropriate e rispettose durante le trasmissioni sportive.

Cambiano le linee guida per le riprese in tv dell'atletica femminile. Lo stabilisce l'Ebu, l'Unione Europea di Radiodiffusione, secondo cui è necessario evitare la sessualizzazione delle atlete attraverso immagini che siano "poco lusinghiere" e che non siano allineate alle loro capacità tecniche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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