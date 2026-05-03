Sogliano attacca la Juve in tv | Si lamenta dell'arbitraggio filmate le panchine e vedete

Il direttore sportivo dell'Hellas Verona ha commentato pubblicamente il comportamento della Juventus, affermando di aver sentito dichiarazioni critiche sull’arbitraggio. Ha anche invitato a filmare le panchine della squadra torinese, suggerendo che ci siano elementi da verificare. Le sue parole sono state pronunciate in un’intervista televisiva, senza esitazioni o eufemismi, e si sono concentrate esclusivamente su aspetti legati alle recenti vicende sportive.

Il direttore sportivo dell'Hellas, Sogliano, non usa giri di parole per criticare il comportamento dei bianconeri: "Sento dire cose che non voglio ripetere, perché dovrei smettere di lavorare se poi dico quello che penso". Spalletti: "Ma che vuole?".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Sogliano accusa: "La Juve che si lamenta dell'arbitro...". Spalletti: "Non ci siamo mai alzati"Un botta e risposta inatteso, dopo il pareggio per 1-1 tra la Juve e il Verona già retrocesso che complica la strada dei bianconeri verso il quarto... La moglie dello spacciatore si lamenta: “Nemmeno quest’anno ti danno le ferie?”Dall'ordinanza con cui è stata smantellata una piazza di spaccio nel rione Berlingieri, a Secondigliano, emerge che l'attività funzionava su turni e... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Femminile, Haavi: La gara contro la Juve ci ha dato una spinta importante (VIDEO). Sogliano attacca la Juve in tv: Si lamenta dell’arbitraggio, filmate le panchine e vedeteIl direttore sportivo dell'Hellas, Sogliano, non usa giri di parole per criticare il comportamento dei bianconeri: Sento dire cose che non voglio ... fanpage.it Psicodramma Juve, solo pari col Verona e Sogliano attacca: Non ha cultura sportiva. La replica di SpallettiPsicodramma Juve, solo pari col Verona e Champions di nuovo a rischio. Il ds dell'Hellas Sogliano attacca: Non ha cultura sportiva. La replica di Spalletti. sport.virgilio.it