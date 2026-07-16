Calvenzano il progetto Corti Vive alla Camera | Modello di rigenerazione urbana per tutto il Paese

Il progetto “Corti Vive”, promosso dalla Cooperativa Agricola di Calvenzano, è stato presentato alla Camera dei Deputati. Le istituzioni nazionali e regionali hanno espresso sostegno per questa iniziativa, che mira a promuovere una rigenerazione urbana attraverso il recupero di cortili e spazi pubblici. La proposta viene definita un modello di riferimento per interventi simili in altre aree del paese.

Calvenzano. Il progetto “Corti Vive”, promosso dalla Cooperativa Agricola di Calvenzano, approda alla Camera dei Deputati e incassa il sostegno delle istituzioni nazionali e regionali. L’iniziativa, presentata a Roma su impulso della deputata della Lega Rebecca Frassini, punta a riqualificare il centro storico del paese attraverso il recupero di cinque corti storiche, trasformandole in nuove abitazioni, spazi commerciali e un polo socio-culturale. L’intervento, dal valore complessivo di circa 15 milioni di euro, è stato illustrato alla presenza del sindaco di Calvenzano Fabio Ferla, del vicesindaco Sara Ferrari, del presidente della Cooperativa Agricola Giuseppe Invernizzi e dell’architetto Marco Castelli, ideatore del progetto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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