Da Maregrosso il modello di città inclusiva | Russo e Bonafoni tra sociale e rigenerazione urbana
Durante un evento a Maregrosso, i candidati del centrosinistra hanno discusso di progetti per promuovere la socialità e l’inclusione nelle periferie della città, concentrandosi su iniziative di rigenerazione urbana. Tra i temi affrontati, si sono soffermati sulla necessità di interventi concreti per migliorare la qualità della vita delle comunità locali e di sviluppare modelli di città più aperti e accessibili. La discussione ha coinvolto rappresentanti di diverse organizzazioni sociali e cittadini.
Socialità, inclusione e trasformazione delle periferie al centro del confronto elettorale del centrosinistra. Nell’area dell’Hub di comunità di Maregrosso si è svolto un incontro tra la candidata sindaca Antonella Russo e Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Partito.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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