Da Maregrosso il modello di città inclusiva | Russo e Bonafoni tra sociale e rigenerazione urbana

Durante un evento a Maregrosso, i candidati del centrosinistra hanno discusso di progetti per promuovere la socialità e l’inclusione nelle periferie della città, concentrandosi su iniziative di rigenerazione urbana. Tra i temi affrontati, si sono soffermati sulla necessità di interventi concreti per migliorare la qualità della vita delle comunità locali e di sviluppare modelli di città più aperti e accessibili. La discussione ha coinvolto rappresentanti di diverse organizzazioni sociali e cittadini.