Rigenerazione urbana e housing sociale il modello Europa fa tappa a Soliera

Un convegno, il secondo, per parlare di rigenerazione urbana e housing sociale. Sabato 9 maggio 2026, alle ore 10 presso l’Habitat di via Berlinguer 201, si terrà il convegno "Belli, sostenibili e inclusivi", secondo e ultimo appuntamento del ciclo dedicato alle politiche abitative avviato l'11.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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