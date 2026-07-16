Un deputato regionale è stato posto agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione al Cefpas, l’ente dedicato alla formazione sanitaria. Sette persone sono state sospese dall’incarico. L’indagine, coordinata dalla procura di Caltanissetta, riguarda presunti episodi di corruzione, con indagini in corso. Non sono stati resi noti altri dettagli sulle accuse o sui nomi coinvolti.

Sviluppi nell’inchiesta «Corte dei miracoli», l’indagine coordinata dalla procura di Caltanissetta su presunti episodi di corruzione legati al Cefpas, l’ente che si occupa della formazione del personale sanitario. Gli agenti della Squadra mobile di Caltanissetta hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto, che si è dimesso da Forza Italia. Per altri sette indagati sono stati eseguiti provvedimenti interdittivi. Il provvedimento è stato firmato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, Santi Bologna, che ha accolto solo in parte la richiesta avanzata dalla procura. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Caltanissetta, corruzione al Cefpas: arresti domiciliari per il deputato Ars Riccardo Gallo, 7 sospensioni I NOMI

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Arresti domiciliari Riccardo Gallo Afflitto, deputato regionale di Fratelli dItalia

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