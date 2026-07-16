Un deputato dell’Ars di Forza Italia è stato posto agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine sulla gestione di nomine e appalti tra il centro di formazione Cefpas e l’azienda sanitaria provinciale di Agrigento. L’indagine riguarda presunte attività corruttive legate a questo sistema.

Scattano i domiciliari per il deputato dell’Ars Riccardo Gallo. L’esponente di Forza Italia in Sicilia è finito agli arresti in relazione all’inchiesta sul sistema corruttivo di nomine e appalti che secondo l’accusa avrebbe messo in piedi tra il centro per la formazione Cefpas e l’azienda sanitaria provinciale di Agrigento. L’inchiesta sulla corruzione al Cefpas Il gip del tribunale di Caltanissetta ha disposto la misura cautelare per il deputato regionale di Forza Italia nell’ambito delle indagini sulla “Corte dei Miracoli”, insieme ad altre misure interdittive per gli altri protagonisti dell’inchiesta. Notizia in aggiornamento.... 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Virgilio.it - Arrestato Riccardo Gallo deputato Ars di Forza Italia in Sicilia, domiciliari per corruzione nal caso Cefpas

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Chieste dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta misure cautelari

Notizie e thread social correlati

Sicilia, arrestato per corruzione il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gallo: è ai domiciliariUn deputato regionale di Forza Italia è stato arrestato e messo ai domiciliari nell’ambito dell’inchiesta “Corte dei Miracoli”.

Sicilia, chiesto l’arresto per corruzione del deputato regionale Riccardo Gallo (Forza Italia): appalti e incarichi a moglie e uomini di fiduciaÈ stata richiesta l’arresto di un deputato regionale di Forza Italia in Sicilia, sospettato di corruzione.

Temi più discussi: La maxi inchiesta sul Cefpas: arrestato il deputato Riccardo Gallo; Corruzione al Cefpas, arrestato il deputato regionale Gallo Afflitto; Arrestato il deputato regionale Riccardo Gallo; Il canicattinese Luigi Salvaggio diventa deputato regionale.

La maxi inchiesta sul Cefpas: arrestato il deputato Riccardo Gallo ift.tt/hACE1Iy x.com

Arrestato il parlamentare regionale Riccardo Gallo AfflittoSviluppi nell'inchiesta Corte dei miracoli, l'indagine coordinata dalla procura di Caltanissetta su presunti episodi di corruzione legati al Cefpas, l'ente che si occupa della formazione del persona ... licatanet.it

La maxi inchiesta sul Cefpas: arresti domiciliari per il deputato dell'Ars Riccardo GalloLe decisione del gip per l'esponente di Forza Italia, interdizione per 6 mesi per il manager dell'Asp di Agrigento Giuseppe Capodieci ... palermotoday.it