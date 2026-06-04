Caltanissetta corruzione al Cefpas | un deputato regionale tra gli otto indagati I NOMI

Da feedpress.me 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La polizia di Caltanissetta sta eseguendo perquisizioni presso la sede del Cefpas, il centro di formazione e aggiornamento del personale sanitario. Tra gli otto indagati figura anche un deputato regionale. L’indagine riguarda presunti casi di corruzione. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle accuse specifiche. Le operazioni sono in corso e non sono stati comunicati arresti o altri provvedimenti immediati.

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La squadra mobile della Questura di Caltanissetta sta eseguendo delle perquisizioni nella sede del Cefpas (Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario). Da mesi la Procura di Caltanissetta indaga su presunte irregolarità, nepotismo e favoritismi nella gestione del Cefpas. Sul centro di formazione ha acceso un faro anche la commissione regionale antimafia. Personale dello Sco di Roma e le squadre mobili di Caltanissetta, Palermo e Agrigento stanno contestualmente notificando un avviso a comparire per rendere interrogatorio emesso dal gip nisseno, su richiesta del gruppo reati contro la Pubblica amministrazione della locale procura, nei confronti di otto persone. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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