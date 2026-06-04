La polizia di Caltanissetta sta eseguendo perquisizioni presso la sede del Cefpas, il centro di formazione e aggiornamento del personale sanitario. Tra gli otto indagati figura anche un deputato regionale. L’indagine riguarda presunti casi di corruzione. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle accuse specifiche. Le operazioni sono in corso e non sono stati comunicati arresti o altri provvedimenti immediati.

La squadra mobile della Questura di Caltanissetta sta eseguendo delle perquisizioni nella sede del Cefpas (Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario). Da mesi la Procura di Caltanissetta indaga su presunte irregolarità, nepotismo e favoritismi nella gestione del Cefpas. Sul centro di formazione ha acceso un faro anche la commissione regionale antimafia. Personale dello Sco di Roma e le squadre mobili di Caltanissetta, Palermo e Agrigento stanno contestualmente notificando un avviso a comparire per rendere interrogatorio emesso dal gip nisseno, su richiesta del gruppo reati contro la Pubblica amministrazione della locale procura, nei confronti di otto persone. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Caltanissetta, corruzione al Cefpas: un deputato regionale tra gli otto indagati I NOMI

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Corruzione e ricatti. Inchiesta Clean 3 sono otto gli indagati

Truffa su finanziamenti pubblici, tra gli indagati ex deputato CalearoUn ex deputato è stato iscritto nel registro degli indagati per un’indagine riguardante una truffa sui finanziamenti pubblici.

Temi più discussi: Caltanissetta, indagini della Polizia di Stato su corruzione e falso ideologico al Cefpas: tra gli otto indagati anche un deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana. - Questura di Caltanissetta | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Corruzione al Cefpas, la procura di Caltanissetta chiede l’arresto del deputato Gallo Afflitto; Corruzione al Cefpas: otto indagati, c’è anche il deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto; Corruzione al Cefpas di Caltanissetta, chieste misure anche per il parlamentare FI Gallo Afflitto.

Terremoto al centro di formazione Cefpas di Caltanissetta, inchiesta per corruzione: 8 indagati e tra questi un deputato regionale x.com

Inchiesta a Caltanissetta per corruzione su 'favori e assunzioni' al CefpasE' indagato per corruzione per atti contrari ai propri doveri Il direttore del centro regionale di formazione Cefpas di Caltanissetta, Roberto Sanfilippo, che avrebbe asservito le funzioni e i poteri ... ansa.it

Caltanissetta, corruzione al Cefpas: un deputato regionale tra gli otto indagati I NOMITra le accuse contestate l’assegnazione dell’incarico dirigenziale a un uomo vicino al parlamentare ... msn.com