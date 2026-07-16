In un comune di circa 2.700 abitanti nella provincia di Nuoro, in Sardegna, si sono verificati danni alle tubature a causa delle alte temperature. La località ha registrato la temperatura più elevata in Italia durante questa estate.

Un piccolo comune di 2700 abitanti nella provincia di Nuoro, in Sardegna, è salito agli onori della cronaca per aver fatto registrare la temperatura più alta di questa estate in Italia. Il comune in questione è Orani, dove il 14 luglio si sono toccati i 45,9 gradi. Il racconto di quella bollente giornata è apparso questa mattina su Repubblica. Alle tre del pomeriggio il paese è deserto. In giro c'è solamente un uomo, il sindaco, Marco Ziranu, che sta aspettando l'inviato del quotidiano romano fuori dal bar sotto al municipio. "Direi che è il caso di entrare, non restiamo fuori", dice l'uomo. "La stazione meteo è più vicina a Ottana che a qui ma il caldo che si è sentito era terribile: c’era un vento bollente che soffiava da sud, roba infernale ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Caldo record, il dramma di Orani: "Esplodono le tubature"

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