Esce di strada e danneggia le tubature dell' acqua un negozio finisce allagato

Nella notte, un incidente stradale si è verificato in città, coinvolgendo un'auto che ha perso il controllo e si è schiantata contro alcuni dissuasori. L'impatto ha causato anche la rottura di tubature dell'acqua, provocando l'allagamento di un negozio nelle vicinanze. La polizia, intervenuta su segnalazione di cittadini, ha accertato i danni e si è messa a disposizione per le verifiche del caso.

ANCONA – La scorsa notte la polizia è intervenuta al piano per un incidente stradale.Le Volanti, giunte sul posto dopo la segnalazione di alcuni cittadini, hanno potuto constatare che un’auto, oltre che aver sbattuto contro dei dissuasori stradali, aveva danneggiato alcune tubature idriche.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Esce di strada e finisce in un fosso d’acqua: morto a Castellucchio motociclista di 60 anniCastellucchio (Mantova) – Un tragico incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 27 febbraio 2026, a Castellucchio, in... Guasto alla tubature dell'acqua in via Nizzeti, a secco l'area est della cittàLa Sidra comunica che, a causa di un guasto improvviso avvenuto nei pressi di via Nizzeti, è stata sospesa l’erogazione idrica alle utenze ricadenti... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Esce di strada e viene sbalzato nel fosso, grave motociclista in Friuli; Alghero, auto esce di strada: conducente ferita - L'Unione Sarda.it; Auto esce di strada mentre percorre l'A1 tra Parma e Campegine: due feriti gravi in ospedale; Esce di strada e si ribalta nella rotatoria: ferito un 31enne. Auto esce di strada e si schianta contro un muro a Villar San Costanzo, tre feritiSono tre i feriti provocati dall’incidente verificatosi poco prima delle ore 16 di oggi, venerdì 1° maggio, a Villar San Costanzo, lungo la strada per Morra del Villar. Qui un’auto è uscita di strada ... targatocn.it Sirtori: auto esce di strada in via Ceregallo, donna feritaUna donna di 55 anni che percorreva in auto via Ceregallo a Sirtori - direzione La Valletta Brianza - è uscita ... casateonline.it Dimissioni della giuria e altri guai: la cultura esce a pezzi dai pasticci della Biennale di Venezia x.com L’Avellino esce sconfitto dalla trasferta di Empoli nella 37ª giornata di Serie B, pagando a caro prezzo un episodio in una gara tutto sommato equilibrata - facebook.com facebook