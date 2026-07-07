Durante i lavori di installazione del teleriscaldamento geotermico nel centro storico, sono stati segnalati topi che si sono introdotti tra le tubature. Prima dell’intervento, sono stati riscontrati atti vandalici, tra cui danni ai cavi e accessi forzati alle aree di cantiere. La presenza di roditori tra le tubature è stata confermata da alcune segnalazioni dei tecnici impegnati nei lavori. Nessuna altra informazione è stata resa nota sulle conseguenze di questi episodi.

Lavori del teleriscaldamento geotermico nel centro storico di Piancastagnaio. Prima alcuni atti vandalici (cavi danneggiati e forzatura degli accessi ai cantieri) prontamente denunciati dall’ amministrazione comunale, ora i topi a passeggio tra le vie del paese vecchio che hanno fatto nuovamente alzare il livello di allarme e costringere l’amministrazione comunale a diffondere un comunicato. Scrive infatti l’ amministrazione comunale riguardo al fenomeno ratti: "A seguito delle segnalazione relativa alla presenza di ratti nel centro storico di Piancastagnaio, l’ amministrazione comunale si è attivata tempestivamente,predisponendo un intervento di monitoraggio e controllo della popolazione murina". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teleriscaldamento. Spuntano topi tra le tubature

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