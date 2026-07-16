Sabato, 19 città italiane saranno sotto il bollino rosso, con temperature che in Sardegna sfiorano i 50 gradi. L’ondata di caldo intenso ha già causato vittime, con un aumento dei decessi rispetto ai giorni precedenti. Le temperature più alte si registrano nelle zone costiere e nelle pianure, mentre le città più grandi si preparano a una giornata critica. La situazione si aggrava con l’aumento del numero di decessi collegati alle alte temperature.

Sabato 19 città saranno da bollino rosso, in Sardegna sfiorati i 50 gradi. L’Italia si prepara ad affrontare la giornata più critica dell’estate, ma il caldo estremo ha già iniziato a presentare il conto. Mentre sabato 18 luglio ben 19 città saranno da bollino rosso per le ondate di calore, il Ministero della Salute rende noto che tra il 25 maggio e il 30 giugno si è registrato un eccesso di mortalità del 3% tra gli over 65, con la maggior parte dei decessi che ha riguardato gli ultraottantacinquenni. Numeri che si aggiungono all’allarme lanciato dall’ Oms Europa, secondo cui negli ultimi quattro anni il caldo avrebbe provocato oltre 200 mila morti nel continente, tanto da definire le ondate di calore una vera emergenza sanitaria e non soltanto un fenomeno meteorologico. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Caldo killer, l’Italia conta già le vittime: aumentano i morti mentre arriva il giorno più rovente

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