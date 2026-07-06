Torna il caldo estremo a Nordest arriva la settimana più rovente | temperature fino a 39 gradi Le previsioni

Le temperature nel Nordest raggiungono i 39 gradi, segnando il ritorno del caldo estremo. La settimana più calda dell’anno si apre con un'ondata di afa intensa, dopo alcuni giorni di temporali e grandinate in Veneto e Friuli. La colonnina di mercurio sale rapidamente, senza segni di calo. Le previsioni indicano che il caldo continuerà a intensificarsi nei prossimi giorni.

Torna il caldo estremo a Nordest. La morsa di afa si ripresenterà in tutta la sua forza questa settimana dopo la breve parentesi di refrigerio che ha portato temporali e grandine in Veneto e Friuli. L’anticiclone subtropicale continuerà a rafforzarsi, trasportando intense masse d’aria calda dal Nord Africa. Il risultato, secondo 3B Meteo, sarà un deciso aumento delle temperature su larga parte del territorio, con il picco atteso da mercoledì. Le temperature elevate interesseranno tutto il Paese, ma i valori più alti saranno registrati al Nord, in particolare nelle pianure lombarde. Qui i termometri raggiungeranno facilmente tra 37 e 39°C. Siccità, tavolo convocato: «Criticità, ma monitoriamo». 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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