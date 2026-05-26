Ondata di caldo record in Italia | giovedì allerta massima con quattro città da bollino rosso E la Francia conta già 8 morti

Giovedì, quattro città italiane sono state dichiarate da bollino rosso a causa di un’ondata di caldo record. La Francia ha registrato già otto decessi legati alle alte temperature. Il ministero della Salute ha pubblicato bollettini quotidiani per 27 città, monitorando l’innalzamento delle temperature. Le temperature massime in diverse aree italiane hanno raggiunto livelli eccezionali, portando a un aumento delle allerte di massimo rischio.

È ora di preparare i costumi da bagno: l’ estate è iniziata da qualche giorno. In Italia si sta assistendo a un’ anomala ondata di caldo, che ha spinto il ministero della Salute a pubblicare i propri bollettini quotidiani per monitorare la situazione in 27 città. Dodici si colorano di arancione, il livello che indica condizioni metereologiche potenzialmente dannose per la salute. Un numero che salirà a 15 domani, 27 maggio, fino ad arrivare a giovedì 28 quando non ci saranno bollini arancioni, ma quattro città toccheranno il livello massimo di allerta: il bollino rosso. Le 12 città in arancione oggi e le quattro in rosso giovedì. Secondo i... 🔗 Leggi su Open.online

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Caldo record, i primi 4 bollini rossi sull'Italia: giovedì allerta massima

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#Meteo In Francia 7 i decessi legati all'ondata di calore sull'Europa. Caldo record anche in Gran Bretagna. Mercoledì in Italia 15 le città da bollino arancione, tra cui Bolzano; oggi picchi di 36°. Le previsioni con il 1°maresciallo Antonio Sequino dell'Aeronaut x.com

Ho modificato un condizionatore portatile economico a doppio tubo con una stampa 3D per affrontare l'imminente ondata di calore nel Regno Unito. reddit

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