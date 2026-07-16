In Europa, le temperature sono aumentate a un ritmo circa doppio rispetto alla media globale, secondo Hans Kluge. La terza ondata di calore del 2026 ha già causato circa 10.000 vittime nel continente. La rapida crescita delle temperature ha portato a condizioni estreme, con record di caldo registrati in diverse regioni. La situazione si sta aggravando mentre le ondate di calore continuano a interessare l’area.

Cattive notizie per l’Europa alle prese con la terza ondata di calore del 2026: il Vecchio Continente si sta riscaldando in fretta. Anzi, è l’area che lo sta facendo più rapidamente, con temperature in aumento a un ritmo circa doppio rispetto alla media globale. Ormai il caldo estremo rappresenta una minaccia crescente per la salute pubblica, e le cose peggioreranno di anno in anno. Nel giorno della nuova Cabina di regia prevista dal Piano del ministero della Salute il nuovo monito arriva dall’Oms Europa. I dati preliminari, provenienti da soli cinque Paesi, mostrano già quasi 10.000 morti in più dovuti al caldo. “La nostra Regione è quella che si sta riscaldando più rapidamente a livello globale”, sottolinea senza mezzi termini Hans Kluge, direttore regionale dell’Oms per l’Europa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caldo in Europa: Hans Kluge, le 10mila vittime e la corsa record delle temperature

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