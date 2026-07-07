Dopo qualche giorno di respiro, il caldo estremo torna a incombere sull’Europa. A lanciare l’allarme è il direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa, Hans Kluge, che non usa mezzi termini: “La prossima ondata di calore si sta già formando sull’Atlantico. In Portogallo e nel Sud della Spagna si prevedono temperature fino a 43°C questa settimana. Francia e Benelux si preparano a un’altra ondata di calore. Alcune zone dell’Asia centrale sono soffocate da temperature di 40°C”. Il tempo corre e l’aria si fa bollente, per questo Hans Kluge ha convocato ieri “una riunione di emergenza sul caldo estremo, riunendo 130 rappresentanti di 41 Stati membri dell’Oms Europa, nonché della Commissione europea e di diverse organizzazioni della società civile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hans Kluge: “Torna il caldo estremo, nuova ondata in Europa fino a 43°C”

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