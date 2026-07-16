Calciomercato Roma Tresoldi bloccato | i giallorossi anticipano Borussia Dortmund ed Atletico Madrid

La Roma sta cercando di acquistare Nicolò Tresoldi, attaccante del Bruges, come possibile vice di Donyell Malen. La società ha già ottenuto l’ok del giocatore e sta negoziando con il club belga. La trattativa si sta svolgendo con priorità rispetto a offerte di Borussia Dortmund e Atletico Madrid, che si erano interessate al giocatore. La società giallorossa punta a chiudere l’affare nelle prossime settimane.

La Roma ha scelto Nicolò Tresoldi come possibile vice di Donyell Malen. L’attaccante classe 2004 del Bruges piace da tempo alla dirigenza giallorossa, che avrebbe già incassato il sì del giocatore e ora sta lavorando per trovare un punto d’incontro con il club belga. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Roma si è portata avanti rispetto alla concorrenza e avrebbe di fatto bloccato Tresoldi. Il nodo resta la valutazione del Club Brugge, con i giallorossi intenzionati a trattare per abbassare le richieste economiche forti anche di un probabile si del giocatore. La Roma anticipa la concorrenza. Sul centravanti ci sono anche Borussia Dortmund ed Atletico Madrid, due club che nelle ultime settimane hanno manifestato un interesse concreto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Calciomercato Roma, i giallorossi puntano Diego Moreira dello Strasburgo, i dettagli con Di Marzio

Notizie e thread social correlati

Roma, concorrenza per Tresoldi: l’attaccante cercato da Atletico Madrid e Borussia DortmundLa Roma ha ottenuto il via libera dal calciatore per il trasferimento, secondo quanto riportato da un quotidiano sportivo.

La Roma avanza su Tresoldi e precede Atlético Madrid e DortmundLa Roma si è fatta avanti per il difensore Tresoldi, superando le trattative con l’Atlético Madrid e il Borussia Dortmund.

Temi più discussi: Chi è Diego Moreira, obiettivo di calciomercato della Roma: le caratteristiche tecniche, i costi e lo stipendio; Amichevoli estive 2026 della Roma: il calendario e dove vederle; Calciomercato Roma, affondo su Tresoldi: È stato bloccato; Mercato Roma, valzer delle punte: Vaz è un caso, Dovbyk in uscita. Tresoldi attende.

Calciomercato Roma, bloccato Tresoldi: la situazione dell'attaccante marione.net/not.php?Not=50… x.com

Calciomercato Roma, Dybala c’è ma Gasperini ha fretta: Garnacho scaricato, ok di TresoldiPronti, via la Roma è ripartita. Tanto entusiasmo a Trigoria, nessun volto nuovo ma (almeno) un Dybala in più. Sì, perché il primo agognato rinnovo (annuale) ... ilmessaggero.it

Calciomercato Roma News | Accordo per il vice-Malen, vicino anche un terzino (oggi 13 luglio 2026)Calciomercato Roma News: accordo per Nicolò Tresoldi che arriverebbe dal Bruges, intanto il Chelsea dà l'ok per Diego Moreira. ilsussidiario.net