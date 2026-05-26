Calciomercato Roma Gasperini sogna in grande | fari puntati su Nusa

Gasperini sta puntando forte su Nusa per il prossimo calciomercato della Roma. Dopo la qualificazione in Champions League, il tecnico spera di rafforzare la squadra con acquisti di livello. La società ha intenzione di migliorare la posizione in classifica e di confermarsi tra le prime. La trattativa per Nusa è al centro delle attenzioni, mentre si pianificano anche altri interventi sul mercato.

Grazei alla qualificazione in Champions League, Gasperini può sognare un mercato di alto livello in vista della prossima stagione, in cui la Roma vorrà riconfermarsi e provare a migliorare la posizione in classifica. Il tecnico spinge per intervenire in maniera decisa sul reparto offensivo e tra i tanti nomi non smette di circolare quello di Antonio Nusa, ala norvegese in forza al Lipsia. Nusa-Roma, con la Champions può diventare realtà. Sono giorni di festa per la parte giallorossa della Capitale. La squadra allenata da Gasperini è riuscita nell’impresa di centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Dopo 7 anni dall’ultima volta la Roma ritornerà ad ascoltare l’inno delle grandi notti e si confronterà con le squadre più forti d’Europa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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GASPERINI ESCE INFURIATO CONTRO LARBITRAGGIO! GRANDE DIBATTITO SULLA POLEMICA! ATALANTA-ROMA 1-0

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