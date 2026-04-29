Nell’ambito del calciomercato, si fa strada la decisione del tecnico di indicare Nusa come possibile nuovo acquisto per la squadra. Contestualmente, si parla di un possibile trasferimento in uscita di Soulé. La società sta lavorando per definire le operazioni in entrata e in uscita, mentre il nuovo allenatore sta pianificando le prossime mosse per rafforzare l’organico.

La tanto attesa rivoluzione offensiva della Roma sta per entrare nel vivo sotto la spinta decisa di Gian Piero Gasperini. Il tecnico giallorosso, che in diverse occasioni non ha nascosto una certa insofferenza per le lacune del reparto ereditate dalla scorsa sessione estiva, ha ottenuto dalla proprietà la promessa di un intervento massiccio per innalzare il tasso tecnico della squadra. L’obiettivo prioritario, individuato proprio nelle ultime ore, è un esterno d’attacco di piede destro capace di saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Il nome cerchiato in rosso sul taccuino della dirigenza è quello di Antonio Nusa, gioiello norvegese attualmente in forza al Lipsia, considerato l’innesto ideale per il sistema di gioco gasperiniano.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Gasperini sceglie Nusa: Soulé può partire

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