Calciomercato Milan-Zaniolo e la verità sul colpo Foden - Giallo Pulisic Methalie nuovo ' Theo Hernandez' e Le indiscrezioni rossonere

Il Milan sta valutando diversi obiettivi per il reparto offensivo e di metà campo, tra cui un centrocampista del Borussia Dortmund e un attaccante argentino. Sul fronte internazionale, si parla di un possibile arrivo di Foden, anche se al momento resta più un’ipotesi che una trattativa concreta. Per quanto riguarda le trattative di mercato, ci sono anche nomi come Pulisic e Methalie, quest’ultimo considerato un possibile sostituto di un terzino. La società rossonera segue attentamente anche altre piste senza conferme ufficiali.

Calciomercato Juventus tra Icardi e Pellegrino, attacco all'argentina - Lucumì? Con un sacrificio bianconero e. Trattative e rumor Calciomercato Milan-Foden? Sogno più che realtà Non solo Kostantinos Karetsas tra gli obiettivi per la trequarti del Milan (attenti al Borussia Dortmund, molto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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