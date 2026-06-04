Calciomercato Milan-Leao | c' è l' offerta Addio Saelemakers? Ecco la verità - Le indiscrezioni rossonere

Da ilgiornaleditalia.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan ha presentato un'offerta per il calciatore Leao, alimentando voci su un possibile addio di Saelemakers. Nel frattempo, il centrocampista Goretzka è stato offerto alla Juventus, ma il suo trasferimento non è ancora certo. Un incontro tra il tecnico e il nuovo allenatore ha avuto luogo, mentre l'attenzione si concentra anche sullo stato delle trattative di altri giocatori.

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Calciomercato Milan-Leao, offerta del Galatasaray Il Milan e Rafa Leao sono destinati a divorziare in estate. Nei giorni scorsi l'attaccante portoghese ha fatto sapere che il suo ciclo in rossonero è giunto al termine ("Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare.. voglio provare una nuova sfida in un nuovo campionato"), ma bisognerà trovare una doppia quadra: la pretendente che faccia breccia nel cuore del giocatore e l'offerta in grado di convincere il club rossonero alla cessione (tra i 40 e i 50 milioni). La situazione? Sin qui è arrivata una proposta all'entourage di Leao: il Galatasaray è pronto a mettere sul tavolo delle trattative 8 milioni di euro netti a stagione più altri 2 milioni di bonus (dunque 10 mln complessivi) per convincerlo a trasferirsi in Turchia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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