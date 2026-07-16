calciomercato la juventus aspetta martinez e stringe per pellegrino il milan sogna foden

Milano, 16 luglio 2026 - L’approdo dell’Argentina alla seconda finale dei Mondiali rischia di complicare una po’ i piani di mercato della Juventus: nel mirino del club bianconero - alla ricerca di un portiere - c’è infatti l’estremo difensore dell’Albiceleste Emiliano “Dibu” Martinez. Nonostante i, muro dell’Aston Villa, la Juve tiene in cima alla lista delle proprie preferenze l’argentino, che a sua volta ha manifestato gradimento nei confronti del progetto bianconero. Sullo sfondo resta comunque anche la candidatura di Guglielmo Vicario, in uscita dal Tottenham. Nel frattempo, l’amministratore delegato Carnevali e il nuovo responsabile dell’area tecnica Frederic Massara continuano a lavorare anche per portare alla corte di Luciano Spalletti Randal Kolo Muani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Calciomercato Juventus: VICARIO, DIBU MARTINEZ, OBLAK è RETROSCENA su CAOS PORTIERI

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