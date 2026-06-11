Martinez e Kessié la Juventus ora stringe

La Juventus sta cercando di ingaggiare il portiere Dibu Martinez e ha avviato trattative con Kessié. La società valuta anche la situazione di Sorloth, in attesa di sviluppi.

La Juve si muove su obiettivi mirati molto precisi, si avvicina all’ingaggio del ’ Dibu Martinez per la porta e ci prova con Kessié, aspettando di capire come si evolverà la posizione di Sorloth. A centrocampo i bianconeri hanno rilanciato per l’ex milanista Franck Kessié, ora ai sauditi dell’Al-Ahli. All’ivoriano non dispiacerebbe tornare in Italia e avendo il contratto in scadenza al 30 giugno potrebbe anche arrivare a parametro zero. Ma c’è da rispondere alla maxi offerta degli arabi, due anni a 24 milioni di euro netti complessivi. Se ne riparlerà dopo il mondiale. Potrebbe concludersi prima invece l’assalto al portiere dell’Argentina Emiliano “Dibu” Martinez, che ha appena vinto anche l’Europa League con l’Aston Villa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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