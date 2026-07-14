Calciomercato Juventus Pellegrino-Balogun terremoto in attacco - Lucumì? Contropartita a sorpresa al Bologna Brutta sorpresa per il Dibu Martinez Indiscrezioni bianconere

La Juventus sta lavorando per cedere Pellegrino e Balogun, con il Bologna interessato a Lucumì come possibile contropartita. Tarek Muharemovic si avvicina alla Premier League, con il Leeds in vantaggio su Bournemouth e Sunderland, e la Juventus potrebbe ottenere circa 20 milioni di euro grazie al 50% sulla rivendita del Sassuolo. Brutta sorpresa per il portiere del club avversario, coinvolto nelle ultime indiscrezioni di mercato.

Calciomercato Juventus-Lucumi e Adzic a Bologna Tarek Muharemovic si avvicina alla Premier League (Leeds in vantaggio su Bournemouth e Sunderland) e per la Juventus sono in arrivo circa 20 milioni grazie al 50% sulla rivendita del Sassuolo. Archiviato il possibile ritorno del difensore centrale bosniaco, la società bianconera è pronta a dare l'assalto a Jhon Lucumì del Bologna, giocatore sotto la lente d'ingrandimento anche dell'Inter (e di Bournemouth-Nottingham Forest). Per il difensore classe '98 della nazionale colombiana è il momento della verità, visto che il 15 luglio scadrà la clausola da 28 milioni. La Juve proverà a imbastire una trattativa per abbassare il prezzo del cartellino, anche alla luce del contratto in scadenza tra un anno (senza trattative per il rinnovo). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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