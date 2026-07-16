Il calciomercato della Juventus si concentra su Icardi e Pellegrino. Icardi, attaccante argentino, è considerato un possibile acquisto, mentre Pellegrino resta un nome caldo. La società valuta un possibile sacrificio di un giocatore attuale per fare spazio all'argentino. Le trattative sono ancora in fase di sviluppo e i rumor si susseguono, senza comunicati ufficiali. La Juventus monitora anche altre opzioni in attacco, mantenendo alta l’attenzione sulle mosse di mercato.

Calciomercato Juventus - Icardi (ideasuggestione) e Pellegrino (caldo) Attenti a Icardi. Maurito diventa un'occasione per la serie A, Juventus e non solo: a 33 anni è libero sul mercato e può arrivare a parametro zero dopo la fine della sua avventura al Galatasaray con cui ha vinto 4 campionati (96 presenze con 65 gol e 18 assist complessivi, 31 partite con 14 reti nell'ultimo campionato turco). Siamo agli scenari e accostare l'ex attaccante dell'Inter a diversi club di serie A che cercano una punta è quasi un automatismo, anche se, in chiave bianconera, va aggiunto che Fabrizio Romano, sul suo canale Youtube, ha sottolineato che la Juve non ha mai smesso di seguirlo (già lo scorso inverno si parlò di Icardi, ma l'idea non è mai decollata). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Ilgiornaleditalia.it - Calciomercato Juventus tra Icardi e Pellegrino, attacco all'argentina - Lucumì? Con un sacrificio bianconero e... Trattative e rumor

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Juventus-Icardi: contatto. Sørloth e i 4 nomi per il dopo Vlahovic. Idea scambio con la Roma e... - Tutti i rumor bianconeriLa Juventus avrebbe contattato Mauro Icardi come possibile rinforzo per l'attacco.

Leggi anche: Icardi stuzzica la Juventus: l’argentino può tornare di moda per l’attacco bianconero! L’incastro con Vlahovic

Temi più discussi: Calciomercato Juve, Carnevali e Massara incontreranno l'agente del Dibu: la situazione; Icardi, il calciomercato si infiamma: il Galatasaray lo libera a zero, è ufficiale; Galatasaray, il saluto a Icardi: 'Sei una leggenda di questo club, lo resterai per sempre'. Video; Ravanelli duro su Vlahovic: Serve gente che ami la Juventus.

Icardi torna di moda per la Juventus? L’ex obiettivo bianconero lascia il Galatasaray a parametro zero: sondaggi anche dalla Turchia e ArgentinaIcardi dice addio al Galatasaray a parametro zero e potrebbe essere un'occasione per alcuni club di Serie A, tra cui la Juventus che osserva ... juventusnews24.com

L'ipotesi Icardi è sul tavolo degli uomini mercato Juve, l'argentino riflette sul suo futuroDopo che il contratto con il Galatasaray è scaduto, l'ex Inter potrebbe optare per un'avventura in bianconero oppure per un ritorno in patria ... tuttojuve.com

#CalciomercatoAA - Results on X | Live Posts & Updates x.com