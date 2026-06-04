Calciomercato Juventus-Icardi | contatto Sørloth e i 4 nomi per il dopo Vlahovic Idea scambio con la Roma e - Tutti i rumor bianconeri

Da ilgiornaleditalia.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus avrebbe contattato Mauro Icardi come possibile rinforzo per l'attacco. Nel frattempo, tra i candidati a sostituire Vlahovic ci sono Sørloth e altri quattro nomi, tra cui Brahim Diaz, Kluivert, Bremer e N'dicka. Si parla anche di un’ipotesi di scambio con la Roma, senza dettagli sui giocatori coinvolti. Le trattative e i nomi circolano come possibili mosse di mercato, ma non ci sono conferme ufficiali.

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Calciomercato Juventus-Icardi: sondaggio Contatto tra la Juventus e Mauro Icardi. Il 33enne attaccante argentino è in scadenza di contratto con il Galatasaray al 30 giugno e può arrivare a parametro zero. Un'opportunità interessante: giocatore che ben conosce il calcio italiano (dopo gli anni con Sampdoria e Inter), bomber d'area di rigore con fiuto del gol innato (anche nell'ultima stagione 16 gol e 3 assist in 47 presenze con la maglia del club turco). Uno scoglio non da poco però da superare: nell'ultima stagione ha percepito un ingaggio da 11 milioni netti, troppi per una Juve che ha rotto con Dusan Vlahovic (Manchester United, Chelsea e Bayern Monaco le piste aperte sin qui, Napoli più tiepido nonostante il gradimento di Allegri) di fronte a richieste attorno a quota 8. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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