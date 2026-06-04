La Juventus avrebbe contattato Mauro Icardi come possibile rinforzo per l'attacco. Nel frattempo, tra i candidati a sostituire Vlahovic ci sono Sørloth e altri quattro nomi, tra cui Brahim Diaz, Kluivert, Bremer e N'dicka. Si parla anche di un’ipotesi di scambio con la Roma, senza dettagli sui giocatori coinvolti. Le trattative e i nomi circolano come possibili mosse di mercato, ma non ci sono conferme ufficiali.

Calciomercato Juventus-Icardi: sondaggio Contatto tra la Juventus e Mauro Icardi. Il 33enne attaccante argentino è in scadenza di contratto con il Galatasaray al 30 giugno e può arrivare a parametro zero. Un'opportunità interessante: giocatore che ben conosce il calcio italiano (dopo gli anni con Sampdoria e Inter), bomber d'area di rigore con fiuto del gol innato (anche nell'ultima stagione 16 gol e 3 assist in 47 presenze con la maglia del club turco). Uno scoglio non da poco però da superare: nell'ultima stagione ha percepito un ingaggio da 11 milioni netti, troppi per una Juve che ha rotto con Dusan Vlahovic (Manchester United, Chelsea e Bayern Monaco le piste aperte sin qui, Napoli più tiepido nonostante il gradimento di Allegri) di fronte a richieste attorno a quota 8. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Ilgiornaleditalia.it - Calciomercato Juventus-Icardi: contatto. Sørloth e i 4 nomi per il dopo Vlahovic. Idea scambio con la Roma e... - Tutti i rumor bianconeri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Calciomercato Juventus: caccia al dopo Vlahovic. Da Kolo Muani a Icardi, l’analisi completa su tutti i nomi per l’attacco

Calciomercato, Juventus-Bernando Silva? La verità. Camavinga, le offerte per l'addio di Bremer, Vlahovic e... - I rumor bianconeriLa Juventus non ha più possibilità di acquistare Bernardo Silva dal Manchester City.

Temi più discussi: Icardi alla Juventus, ritorno di fiamma: Spalletti ci pensa per il dopo Vlahovic; Icardi-Juventus: ritorno di fiamma? Non rinnova con il Galatasaray; Quote Icardi Juventus mercato: l’argentino nel mirino dei bianconeri; Juve-Comolli, la prova del 9: ecco tutti i nomi per l'attacco (incluso Vlahovic).

Sondaggio, e niente di più, della #Juventus per #Icardi, in scadenza il 30 giugno col #Galatasaray. Altre sono le soluzioni più concrete per l’ex capitano dell’ #Inter #calciomercato x.com

Ultimi aggiornamenti: 04 giu 2026, 10:54Un reparto offensivo completamente da rifondare per la Juventus, specialmente dopo l'addio certificato di Dusan Vlahovic per il quale non si è riusciti - complici le sue alte richieste a livello di ... calciomercato.com

Non solo Sørloth, la Juventus valuta anche Gonçalo Ramos, Gonzalo Garcia e IcardiMassimo Callegari analizza i possibili eredi di Vlahovic alla Juventus: Sørloth, Gonçalo Ramos, Gonzalo Garcia e Mauro Icardi ... tuttojuve.com