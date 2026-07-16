Calciomercato Juventus | Openda verso l’addio piace in Francia

Un attaccante di proprietà della Juventus potrebbe lasciare il club nelle prossime settimane. Secondo fonti di mercato, il giocatore è nel mirino di una squadra francese e le trattative sono in corso. La Juventus sta affrontando difficoltà nel rafforzare la rosa prima dell’inizio della nuova stagione, con diversi obiettivi ancora non raggiunti. La finestra di mercato rimane aperta, ma non ci sono ancora conferme ufficiali sull’esito della cessione.

La nuova stagione 202627 della Juventus sta per entrare nel vivo. A pochi giorni dal primo test amichevole e a poco più di un mese all’inizio del campionato, però, i bianconeri continuano ad avere evidenti problemi sul mercato. I nuovi arrivi sono in stand-by, mentre i giocatori da cedere sono ancora in rosa. Secondo Tuttosport, però, nelle ultime settimane alcuni club francesi si sono interessati a Lois Openda. La cessione del belga resta una priorità vista la volontà della Vecchia Signora di liberarsi dell’importante ingaggio percepito dall’attaccante. Il più grande flop dell’ultima annata, piace al Lione che ha contattato la dirigenza per ricevere notizie sulle condizioni del calciatore. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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JUVE, DAVID E OPENDA VERSO L'ADDIO

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