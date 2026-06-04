Lois Openda potrebbe lasciare la Juventus, con il Forest e il Monaco interessate al suo acquisto. L’attaccante belga, acquistato lo scorso anno, ha registrato prestazioni in calo e ha deluso le aspettative. La società sta valutando le offerte ricevute, mentre l’attuale stagione ha evidenziato difficoltà nel mantenere un rendimento costante. La sua situazione contrattuale e le proposte di trasferimento saranno decisive nelle prossime settimane.

Lois Openda è uno dei più grandi flop della storia della Juventus. Arrivato la scorsa estate con grandi aspettative, l’attaccante belga ha sfornato prestazioni sempre peggiori, deludendo tutto l’ambiente bianconero. Spalletti, infatti, ha messo Openda ai margini del progetto della squadra da diversi mesi, ma visto il raggiungimento delle condizioni del riscatto, i bianconeri hanno dovuto pagare ben 45 milioni di euro al Lipsia. La stagione horror dell’attaccante, ha convinto la dirigenza a bocciarlo e a cercare delle squadre interessate e propense a dargli un’opportunità. Secondo Tuttosport, questi ultimi giorni si sono fatte avanti tre club: il Monaco, il Nottingham Forest e l’Eintracht di Francoforte. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus: Openda vicino all’addio, su di lui Forest e Monaco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mercato JuvePrimo Squillo di Mercato! Vicinissimo!

Notizie e thread social correlati

Juventus avvia trattative per Sorloth, Nottingham Forest punta su Openda.La Juventus sta negoziando per l'acquisto dell'attaccante Alexander Sorloth, attualmente in forza all'Atlético Madrid.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, decisione presa su David e Openda: ecco il futuro dei due attaccanti bianconeri

Temi più discussi: Juve, e ora come fai? Openda e David: grane milionarie e freni al mercato; Mateta, ora è un’altra storia: la Juve torna a farci un pensierino. Stand-by Openda; Juve, avviati i contatti con l'entourage di Sorloth; Perché la Juventus torna su Kolo Muani, la strategia dei bianconeri per l'attacco: da Vlahovic a David e Openda.

Mercato rovente! Milan: Leão, Rabiot e Maignan tengono in ansia i tifosi. Inter: Palestra più vicino, Bayern su Bisseck. Juve: Openda si allontana, Vlahovic tratta il rinnovo, ritorna il sogno Kolo Muani. #Calciomercato #SerieA #Juventus #Inter #Milan x.com

Juventus-Sorloth: contatti avviati. Resta aperta la pista Kolo MuaniDopo l'addio di Vlahovic, la Juventus lavora per rinforzare l'attacco e avrebbe avviato i contatti per Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid. Il club bianconero ha già avuto un incontro con l'agente ... sport.sky.it

Juventus, la lista dei partenti è lunga: a rischio anche due titolariLa Juventus prepara una rivoluzione sul mercato: da Openda a Koopmeiners, fino a Bremer e Cambiaso, diverse cessioni sono possibili ... tuttojuve.com

CASO DOUGLAS LUIZ: RIENTRO ALLA JUVENTUS E SCONTRO TOTALE SPALLETTI-COMOLLI reddit