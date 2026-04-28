Promozione Le brianzole agli spareggi clamorosa esclusione per il Meda

Nel campionato di Promozione, il Lesmo ha vinto 1-0 contro la Pontelambrese, ma questa vittoria non è stata sufficiente per qualificarsi agli spareggi. Nel frattempo, il Meda è stato escluso dalla fase successiva, mentre le squadre brianzole si sono qualificate agli spareggi. La stagione si conclude con alcune sorprese, tra cui l’eliminazione del Meda e la qualificazione del Lesmo.

In Promozione il Lesmo ha fatto il suo dovere, ha sconfitto 1-0 la Pontelambrese ma non è bastato per scavalcare la Manara (che torna in Eccellenza) e l’Olginatese seconda che, assieme alla formazione di Simone Fossati, giocherà i playoff da cui risulta escluso abbastanza clamorosamente il Meda, sesto a -1 dalla quinta a cui non è stato sufficiente vincere 2-1 a Civate per superare l’Olympic Morbegno. In semifinale il Lesmo affronterà il ColicoDerviese, che la scorsa domenica di fatto l’ha estromessa dalla corsa per la promozione diretta. Nel girone C acciuffa gli spareggi anche l’Universal Solaro che ne rifila cinque a Vighignolo e grazie alla sconfitta dell’Inveruno a Vittuone abbassa a nove il gap e resta dentro la forbice di punti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Promozione. Le brianzole agli spareggi, clamorosa esclusione per il Meda Notizie correlate Leggi anche: Risultati e classifica. Giana in volo agli spareggi promozione. Lumezzane, che rimonta con Troise Leggi anche: Promozione. Il Gallo in corsa per i playout, duello Centese-Casumaro negli spareggi promozione Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Promozione. Le brianzole agli spareggi, clamorosa esclusione per il Meda. Promozione. Le brianzole agli spareggi, clamorosa esclusione per il MedaIn Promozione il Lesmo ha fatto il suo dovere, ha sconfitto 1-0 la Pontelambrese ma non è bastato per ... msn.com Calcio, disastro brianzolo in promozione: Lesmo e Speranza Agrate salutano la vettaGiornata disastrosa, la ventinovesima, per le formazioni brianzole impegnate al vertice del campionato di ... msn.com