Serie A2 Femminile finale playoff | Galli San Giovanni Valdarno e Costa Masnaga si giocano la promozione

Il 8 maggio 2026 si apre la finale dei playoff di Serie A2 Femminile tra Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno e Limonta Costa Masnaga. Le due squadre si contendono l’accesso al Tabellone B della categoria, con la partita che si gioca in un clima di attesa e tensione. La sfida rappresenta l’ultimo step prima della promozione e si svolge in una cornice di grande interesse tra tifosi e addetti ai lavori.

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Arezzo, 08 maggio 2026 – Manca ormai pochissimo all’inizio della serie decisiva che assegnerà il Tabellone B dei playoff di Serie A2 Femminile, con protagoniste la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno e la Limonta Costa Masnaga. Si tratta di una finale attesa e dal forte equilibrio, tra due squadre che hanno dimostrato continuità e qualità lungo tutta la stagione. In campionato, infatti, il bilancio degli scontri diretti è in perfetta parità: una vittoria a testa, entrambe ottenute tra le mura amiche. La formazione valdarnese ha conquistato la finale dopo una serie combattuta nei quarti contro le siciliane del Passalacqua Ragusa, chiusa sul 2-1.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie A2 Femminile, finale playoff: Galli San Giovanni Valdarno e Costa Masnaga si giocano la promozione Notizie correlate Semifinale playoff a2 femminile. Matelica si prepara alla sfida contro San Giovanni ValdarnoPer il secondo anno di fila la Halley Thunder si è qualificata per la semifinale playoff dell’A2 femminile di basket. Basket femminile, la Polisportiva Galli travolge Costa Masnaga: 95-74 e quarto posto blindatoArezzo, 30 marzo 2026 – Una delle migliori prestazioni stagionali consente alla Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno di imporsi con autorità su... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Halley Thunder Matelica - Pol. Galli San Giovanni Valdarno = 64-69 (dts); San Giovanni Valdarno vs Halley Thunder Matelica: presentazione del match; Polisportiva Galli monumentale, vince a Matelica a va in finale; Basket A2 donne: le sangiovannesi vincono gara 3 (64-69) e ora affronteranno Costa Masnaga. Impresa Galli, è finale playoff. Ovner decisiva: Matelica va ko. A2 F - La presentazione della finale tra Costa e San GiovanniLa sfida tra le lombarde e le toscane dovrebbe essere una di quelle ad alta intensità, il parere del nostro opiniopnista Alessandro Pollio ... pianetabasket.com A2 F : la presentazione della finale Alpo Villafranca- FaenzaVeronesi e faentine dovrebbero dar luogo ad una finale bella ed incerta, il parere del nostro opinionista Federico Rinaldi ... pianetabasket.com A2 F : LA PRESENTAZIONE FELLA FINALE TRA ALPO E FAENZA Veronesi e faentine dovrebbero dar luogo ad una finale bella ed incerta, il parere del nostro opinionista Federico Rinaldi CLV Limonta Costa Masnaga - Polisportiva Galli San Giovanni Valdar - facebook.com facebook