L’Argentina ha battuto l’Inghilterra in una partita di calcio senza ricorrere a tatticismi eccessivi, puntando su un atteggiamento offensivo e diretto. La squadra sudamericana ha mantenuto il ritmo fino al fischio finale, prevalendo sull’avversario. Lionel Messi ha segnato un gol decisivo, mentre l’allenatore ha scelto di affidarsi a un modulo più aperto. La gara si è conclusa con la vittoria dell’Argentina, che ha superato le aspettative impostate dai modelli di gioco più difensivi.

Ha vinto il calcio contro l’anticalcio. Ha vinto l’Argentina contro l’Inghilterra. Ha vinto Messi contro il resto del mondo. Ha vinto Scaloni contro Tuchel. Ha vinto la voglia di vincere giocando contro il tatticismo. Ha vinto il coraggio contro la paura. Il crescendo dell’Argentina. È stato un crescendo fantastico quello dell’Argentina. Una volta subìto, in apertura di ripresa, il gol dello svantaggio, assolutamente inatteso, perché segnato non solo alla prima occasione avuta dagli inglesi, ma addirittura con il loro primo tiro in porta, Leo Messi e i suoi compagni hanno sciolto le briglie e, come al solito nel finale, hanno raccolto il frutto di tutti i loro sforzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Calcio contro anticalcio. Con l’Argentina ha vinto anche un’idea: giocare e vincere fino all’ultimo senza tatticismi

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