In una partita tra il PSG e il Bayern Monaco, si è rivista una sfida ricca di azioni offensive e reti. La partita si è conclusa con un punteggio di 5-4, con numerosi gol segnati da entrambe le squadre. Durante l'incontro, il gioco si è sviluppato in modo fluido, con continui scambi di palla e occasioni da gol per i due team.

Il pallone andava e veniva, e il risultato pure, fino ad arrampicarsi sulla cima di un clamoroso 5-4. Sulle colonne di El País, Jorge Valdano non usa mezzi termini: Psg e Bayern non hanno solo giocato una partita, hanno onorato il calcio. Due squadre di grande armonia collettiva, ma le cuciture dell’ordine tattico le rompeva una e un’altra volta “l’orgoglio quasi dilettantistico dei giocatori: generosi fino all’imprudenza, coraggiosi fino alla temerità, onesti fino all’emozione”. Tre estremi, tre eccessi: e solo il terzo — l’onestà fino all’emozione — basterebbe a spiegare perché di partite così ne vediamo una ogni dieci anni. Prendete l’altra semifinale, Atletico-Arsenal.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Psg-Bayern ci ha ricordato cos’era il calcio prima che i tatticismi lo uccidessero

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