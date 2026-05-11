Ieri sera il Barcellona ha conquistato la vittoria in el Clásico e il titolo di campione di Spagna, anche se Lamine Yamal non è sceso in campo. La partita si è conclusa con un risultato favorevole per la squadra catalana, che ha così consolidato la sua posizione in classifica. Il giovane talento, noto anche per il suo stile distintivo, non ha partecipato alla sfida, ma la vittoria è arrivata comunque.

Ieri sera il Barcellona ha vinto el Clásico e con esso il campionato spagnolo, ma Lamine Yamal non era in campo. Era in tribuna, con una borsa Hermès a tracolla, e quella presenza è stata sufficiente per occupare la stessa quantità di spazio mediatico che di solito occupano le sue giocate. Un infortunio al bicipite femorale, rimediato contro il Celta Vigo a fine aprile, ha chiuso in anticipo la sua stagione. Ma non la sua capacità di tenere la scena. L'outfit era questo: giacca Stone Island rosa, quella che da stamattina gira su tutti i TikTok, sneaker Louis Vuitton e tracolla Hermès. Tre pezzi che raccontano tre storie diverse e che insieme costruiscono qualcosa di più complesso di un semplice look da stadio.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Lamine Yamal ha vinto el Clásico anche senza giocare con la sua tracolla Hermès

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Come Lamine Yamal ha zittito i tifosi del Villarreal con l’esultanza più cold dell’anno.

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