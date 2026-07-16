In Sassonia si sta disputando l’Adriatic Cup Fano, torneo di calcio a 5 su prato sintetico con 16 squadre e circa 200 giocatori. Le tribune sono piene di pubblico, mentre in campo si vede un’intensa attività tra le squadre che si sfidano in partite di alto livello. L’evento rappresenta una vetrina importante per i talenti emergenti del calcio a 5.

Spettacolo in campo e tribune piene in Sassonia dove è in corso l’ Adriatic Cup Fano, torneo di calcio a 5 su prato in erba sintetica cui partecipano 16 squadre e 200 giocatori totali. Il torneo, chi si conferma tra gli eventi sportivi più seguiti dell’estate fanese, sta entrando nella fase calda con i play off al via dalla prossima settimana. A rendere ancora più prestigiosa la manifestazione è la qualità tecnica dei protagonisti. In campo, infatti, sono presenti giocatori che militano nei campionati nazionali di Serie A2 e Serie B di calcio a 5, oltre a calciatori impegnati nei campionati regionali di Eccellenza e Promozione. Un livello tecnico elevato che sta offrendo al pubblico partite intense, spettacolari e di grande agonismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Calcio a 5. Adriatic cup vetrina di talenti. Pienone per il torneo di Sassonia

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