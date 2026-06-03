Il torneo 1FamilySport si è concluso con numerosi giovani talenti che hanno conquistato i primi posti nelle categorie Under 9, 11 e 13. Durante l’evento, il maltempo ha causato problemi alla sfilata inaugurale, interrompendo temporaneamente la manifestazione. Nonostante le difficoltà meteorologiche, i partecipanti hanno dato il massimo, evidenziando le capacità dei più giovani in diverse discipline sportive. La manifestazione ha visto protagonisti molti giovani atleti, che hanno portato entusiasmo e competizione.

Chi sono i giovani talenti che hanno dominato i podi Under 9, 11 e 13?. Come ha influito il maltempo sulla sfilata inaugurale del torneo?. Quali società hanno vinto le fasi Oro e Argento nelle diverse categorie?. Come può questo evento sportivo generare valore economico per il territorio?.? In Breve Bologna vince Under 13 Oro battendo Urbetevere 2-0; Ascoli trionfa fase Argento ai rigori.. Roma conquista Under 11 Oro con vittoria per 1-0 sul Caravaggio Benevento.. Soccer Friends domina Under 9 Oro con punteggio pieno e 6 punti totali.. Prossimo weekend coinvolgerà le categorie Under 8, 10, 12 e 14 nei campi locali.. Il calcio giovanile accende Teramo: si conclude il primo atto del torneo 1FamilySport con un bilancio di grande entusiasmo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teramo, trionfo di talenti: si conclude il torneo 1FamilySport

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