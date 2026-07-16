Calaserena Resort | l’angolo di Sardegna tra mare color smeraldo e nuraghi millenari

Notizia in breve

Un incidente ha coinvolto un veicolo sulla strada che porta al Calaserena Resort, una località famosa per le sue acque cristalline e i nuraghi antichi. La vettura si è schiantata contro un ostacolo sulla carreggiata, causando l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine, che hanno delimitato l’area e avviato le operazioni di soccorso. Nessuna informazione sulle condizioni dei coinvolti è ancora stata resa nota.