Calaserena Resort | l’angolo di Sardegna tra mare color smeraldo e nuraghi millenari
Un incidente ha coinvolto un veicolo sulla strada che porta al Calaserena Resort, una località famosa per le sue acque cristalline e i nuraghi antichi. La vettura si è schiantata contro un ostacolo sulla carreggiata, causando l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine, che hanno delimitato l’area e avviato le operazioni di soccorso. Nessuna informazione sulle condizioni dei coinvolti è ancora stata resa nota.
La Sardegna resta una delle mete più amate dagli italiani e, sempre più spesso, dai viaggiatori internazionali, che scelgono la celebre isola per la varietà dei suoi paesaggi: coste frastagliate e acque cristalline, ma anche altipiani silenziosi, siti archeologici che raccontano una civiltà millenaria e borghi dove il tempo sembra essersi fermato. È proprio questa doppia anima, divisa tra mare da cartolina e entroterra autentico, a rendere la Sardegna un unicum nel panorama turistico mediterraneo, capace di conquistare chi cerca relax e chi invece vuole scoprire storia e natura. Il Calaserena Resort. In questo contesto si inserisce il... 🔗 Leggi su Panorama.it
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