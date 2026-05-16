? Punti chiave Chi è il giovane artista che ha trasformato i ricordi in musica?. Come si fonde il ritmo R&B con le melodie pop del brano?. Perché questo singolo segna l'inizio di un progetto discografico più ampio?. Quali nuovi lavori seguiranno l'uscita di questo primo capitolo estivo?.? In Breve Produzione Hoop Music e distribuzione Virgin Music Group per il singolo.. Lorenzo Dell’Orso ha concluso gli studi al Liceo Classico Vico di Chieti.. Il brano apre una serie di nuovi lavori in uscita nei prossimi mesi.. Il 15 maggio 2026 è stato pubblicato il nuovo singolo intitolato Occhi color Mare, l’opera inedita che segna il ritorno di SanLorenzo sulle piattaforme digitali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - SanLorenzo torna con Occhi color Mare: tra R&B e pop estivo

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