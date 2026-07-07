Sardegna bambino di 9 anni morto per arresto cardiaco in un resort

Un bambino di 9 anni, di nazionalità norvegese, è morto stamattina nel resort Valle dell’Erica a Santa Teresa di Gallura. Il decesso è avvenuto intorno alle 11 e sembra essere stato causato da un arresto cardiaco improvviso. Il bambino si trovava in vacanza con la famiglia nell’isola al momento dell’evento. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle circostanze o sulle eventuali cause del malore.

Tragedia stamani a Santa Teresa di Gallura (Sassari). Un bimbo di 9 anni, norvegese, in vacanza nell’isola con la famiglia, è morto improvvisamente intorno alle 11 all’interno del resort Valle dell’Erica, dove soggiornava insieme alla famiglia. Immediatamente soccorso dal personale del 118 purtroppo invano. Il piccolo turista norvegese ha avuto un arresto cardiaco proprio quando vicino a lui c’era il medico della struttura che ha subito iniziato le manovre per rianimarlo. Sul posto sono intervenuti anche un’ambulanza e l’elisoccorso, ma non c’è stato nulla da fare per salvare il piccolo turista che era venuto in Sardegna per passare le vacanze. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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