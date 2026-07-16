La Polizia di Stato ha arrestato due persone e ne ha denunciate altre durante un’operazione alla piattaforma autostradale di Fréjus. Le autorità hanno scoperto migranti trasportati in condizioni degradanti, con veicoli caricati oltre i limiti consentiti. La task force ha sequestrato vari mezzi e documenti, mentre proseguono le indagini per identificare altri soggetti coinvolti nel traffico di esseri umani.

Due arresti e una denuncia sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato nell’ambito di una vasta operazione di controllo e contrasto al favoreggiamento dell’immigrazione presso la piattaforma autostradale del y. L’azione, coordinata dalla Questura di Torino, è stata condotta tra il 29 giugno e il 5 luglio, portando all’identificazione di 928 cittadini e alla verifica di 185 veicoli. Controlli straordinari al Traforo del Fréjus Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è inserita nei servizi di vigilanza e monitoraggio rafforzato predisposti dalla Questura di Torino per presidiare le principali vie di accesso transfrontaliere. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Caccia ai passeur al Fréjus, migranti trasportati in condizioni degradanti: due arresti e una denuncia

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