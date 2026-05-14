Contratti irregolari condizioni degradanti e sfruttamento nelle campagne | aziende agricole al setaccio
Le forze dell'ordine hanno condotto un'ampia operazione nelle campagne della provincia di Latina, concentrandosi su numerose aziende agricole. Durante le ispezioni sono stati riscontrati contratti irregolari, condizioni di lavoro degradanti e situazioni di sfruttamento della manodopera. L’intervento fa parte di una strategia più vasta volta a contrastare il lavoro in nero e le pratiche illecite nel settore agricolo. Sono in corso verifiche e accertamenti sulle attività controllate.
Maxi attività nelle campagne della provincia di Latina da parte della guarda di finanza che ha passato al setaccio diverse aziende agricole pontine nell’ambito di una più ampia strategia di contrasto al cosiddetto “sommerso da lavoro” e alle correlate forme di sfruttamento di manodopera. Il.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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