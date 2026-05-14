Contratti irregolari condizioni degradanti e sfruttamento nelle campagne | aziende agricole al setaccio

Le forze dell'ordine hanno condotto un'ampia operazione nelle campagne della provincia di Latina, concentrandosi su numerose aziende agricole. Durante le ispezioni sono stati riscontrati contratti irregolari, condizioni di lavoro degradanti e situazioni di sfruttamento della manodopera. L’intervento fa parte di una strategia più vasta volta a contrastare il lavoro in nero e le pratiche illecite nel settore agricolo. Sono in corso verifiche e accertamenti sulle attività controllate.

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