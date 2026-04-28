Sfruttamento lavoro nero e condizioni degradanti | sospesa un' azienda agricola

Durante un'ispezione condotta dall'Ispettorato territoriale del lavoro, è stata sospesa un’azienda agricola nella provincia pontina. L’intervento, volto a contrastare il caporalato e a garantire condizioni di sicurezza, ha accertato presenza di sfruttamento, lavoro nero e condizioni di lavoro degradanti. La verifica si inserisce in una serie di controlli mirati a verificare il rispetto delle norme sul lavoro nel settore agricolo.

Ancora un controllo ispettivo, sotto la direzione dell'Ispettorato territoriale del lavoro, è stato effettuato in un'azienda agricola della provincia pontina, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno del caporalato e tutelare la sicurezza nei luoghi di lavoro.La verifica ha riguardato.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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