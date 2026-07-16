Bustino fatto di cravatte e corona di fiori cosa ha indossato Big Mama per la seduta di laurea

Da fanpage.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per la seduta di laurea, Big Mama ha scelto un bustino realizzato con cravatte e una corona di fiori. La figura ha condiviso sui social le immagini dell’outfit, evidenziando il dettaglio del bustino e la corona che indossava. La cerimonia è stata documentata attraverso post e foto pubblicate sui propri profili online. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul contesto o sul significato delle scelte di abbigliamento.

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BigMama si è laureata e sui social ha documentato con orgoglio l'importante traguardo. Cosa ha indossato per prendere parte alla seduta?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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