Bustino fatto di cravatte e corona di fiori cosa ha indossato Big Mama per la seduta di laurea
Per la seduta di laurea, Big Mama ha scelto un bustino realizzato con cravatte e una corona di fiori. La figura ha condiviso sui social le immagini dell’outfit, evidenziando il dettaglio del bustino e la corona che indossava. La cerimonia è stata documentata attraverso post e foto pubblicate sui propri profili online. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul contesto o sul significato delle scelte di abbigliamento.
BigMama si è laureata e sui social ha documentato con orgoglio l'importante traguardo. Cosa ha indossato per prendere parte alla seduta?. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
“Chiamatemi dottoressa”: Big Mama si laurea con dedica specialeBig Mama si è laureata con una dedica speciale, chiedendo di essere chiamata “dottoressa”.
Big Mama si laurea: la festa e la dedica emozionanteBig Mama ha conseguito la laurea, celebrata con una festa che ha coinvolto amici e parenti.