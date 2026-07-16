Buon compleanno Awanagana Eugenio Finardi Gegia Lido Vieri
Oggi si festeggiano i compleanni di diversi personaggi pubblici, tra cui artisti, musicisti e protagonisti dello spettacolo. Tra loro ci sono il cantautore Eugenio Finardi, l’attrice Gegia, il musicista Tony Esposito, l’attore Al Cliver, e altri ancora. Sono stati condivisi messaggi di auguri sui social media per celebrare questa giornata. Non sono stati annunciati eventi o iniziative specifiche legate alle celebrazioni.
Buon compleanno Awanagana, Eugenio Finardi, Gegia, Lido Vieri, Giovanni Monchiero, Tony Esposito, Al Cliver, Massimo Bernardini, Luigi Carletti, Diletta Petronio, Miguel Indurain, Fabrizio Gifuni, Laura Gobbetti, Massimo Marazzina, Alessandra Bellini, Maria Agresta, Luca Sottana, Derek Toletti, Annalisa de Simone, Alessandro Bazzana, Paolo Gaspardone, Giacomo Gurini, Alan Marangoni, Miriam Dalmazio, Moussa Dembélé, Simone Gariboldi, Sergio Busquets, Costanza Manfredini, Giorgio Tavecchio. Oggi 16 luglio, compiono gli anni: Paolo Fedeli, latinista, filologo, saggista; Lido Vieri, ex calciatore, allenatore; Marcello Marrocchi, cantautore,... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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