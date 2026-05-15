Romagna in Fiore | rinviato per rischio maltempo il concerto di Eugenio Finardi

A causa delle previsioni meteorologiche avverse per il 16 maggio, il concerto di Eugenio Finardi previsto durante il terzo fine settimana di Romagna in Fiore è stato rinviato. La manifestazione, che di solito si svolge nel fine settimana, ha deciso di trasformare la giornata in un'intera domenica dedicata alla musica all'aperto, sfruttando il verde del parco. La modifica della programmazione mira a garantire una migliore riuscita dell’evento e a evitare che il maltempo influisca sulla riuscita della performance.

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Il terzo fine settimana di Romagna in fiore modifica la programmazione e si trasforma in una lunga domenica di musica immersi nel verde: in considerazione delle previsioni meteo avverse per domani, 16 maggio, che potrebbero pregiudicare la buona riuscita del concerto di Eugenio Finardi presso il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Eugenio Finardi in concerto al Teatro Salieri di Legnago Eugenio Finardi in concerto inaugura l’Estate FiesolanaFirenze, 2 aprile 2026 - Musica, teatro, cinema, poesia e letteratura per la Primavera Fiesolana, il festival che – insieme all’Autunno Fiesolano -... Torna 'Romagna in fiore', con Fabi, Finardi, Irene Grandi, Motta, BandabardòBOLOGNA, 10 MAR - Artisti con sensibilità green come Niccolò Fabi, Eugenio Finardi, Irene Grandi, Motta, Bandabardò, Enzo Avitabile, Davide Ambrogio, Canzoniere Grecanico Salentino e Zé Ibarra ... ansa.it Niccolò Fabi, Eugenio Finardi e Irene Grandi tra i protagonisti di Romagna in fioreSul palco saliranno artisti italiani e internazionali accomunati da una sensibilità particolare verso i temi ambientali e sociali. Tra i nomi più attesi figurano Niccolò Fabi, Eugenio Finardi e Irene ... ilrestodelcarlino.it