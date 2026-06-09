MILANO - Dopo oltre cinquant’anni di carriera e con circa 40 date all’attivo nel 2025, , che attraverseranno l’Italia portando sul palco tutta la forza, la libertà espressiva e la profondità di un artista capace, ancora oggi, di parlare al presente con voce autentica e necessaria. “TUTTO FINARDI” e “TUTTO FINARDI - Unplugged” sono due anime di uno stesso viaggio che ripercorre mezzo secolo di musica per restituire nuova vita a un repertorio che ha segnato la storia della canzone d’autore italiana. Al centro di entrambi gli spettacoli ci sono le canzoni più significative del vasto percorso artistico di Finardi, brani entrati nella memoria collettiva, pagine intense e visionarie, parole che hanno saputo raccontare generazioni, cambiamenti, inquietudini, desideri e trasformazioni sociali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Eugenio Finardi torna live in estate con due spettacoli diversi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Eugenio Finardi in concerto inaugura l’Estate FiesolanaIl festival Primavera Fiesolana ha preso il via con un concerto di Eugenio Finardi, segnando l’inizio di una serie di eventi che comprendono musica,...

Leggi anche: Tre giorni di concerti, dj set e street food: Rimini "Balla la Liberazione" con Eugenio Finardi

Temi più discussi: Eugenio Finardi, nell’estate 2026 due diversi spettacoli live; Budoni | TUTTO FINARDI; Eugenio Finardi ’super acustico’ Cinquant’anni di carriera in una sera.

Eugenio Finardi, nell’estate 2026 due diversi spettacoli liveL'estate di Eugenio Finardi lo vedrà protagonista di due differenti spettacoli: uno dal timbro rock e uno dallo stile più intimo. spettakolo.it

EUGENIO FINARDI: PROSEGUE IL TOUR TUTTO FINARDI(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 giugno 2026 – Dopo oltre cinquant’anni di carriera e con circa 40 date all’attivo nel 2025, Eugenio Finardi torna live in estate con due spettacoli diversi, che attraver ... mi-lorenteggio.com