Una forte perturbazione ha provocato una pioggia intensa e venti forti, causando il crollo di diversi alberi sulle auto in tutta la città. Dieci persone sono rimaste ferite e si sono verificati disagi in diverse zone. Uno degli alberi, con radici completamente divelte, si è abbattuto contro un edificio di via De Nicola, danneggiando i davanzali. Le fronde degli alberi sono rimaste appoggiate contro la facciata dell’edificio.

di Mariateresa Mastromarino e Francesco Zuppiroli L’albero è stremato. Le radici, completamente divelte. E le fronde sono accasciate contro la facciata del palazzone di via De Nicola, di cui i davanzali sono rimasti lievemente danneggiati dai rami. Quella enorme a Borgo Panigale è solo una di centinaia delle piante abbattute ieri dalle raffiche di vento: metafora di una Bologna altrettanto stremata, divelta e accasciata, così come ha ridotto le strade e le case all’ombra delle Due Torri il terribile temporale che si è abbattuto sulla città. Trenta minuti di terrore, da quando alle 18.30 circa pioggia torrenziale e vento fino a un picco di 120 chilometri orari hanno flagellato gli alberi di giardini, parchi e strade caduti uno dopo l’altro, come tessere di un domino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bufera di pioggia e vento. Alberi crollati sulle auto. Dieci persone ferite. Disagi in tutta la città

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Maltempo a Bologna: Infiltrazioni in Stazione e Alberi Caduti su Auto in Transito

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