Bufera di vento si abbatte su Torino forti raffiche in città | caduti alberi in largo Re Umberto corso Belgio deviate linee Gtt

Una forte ondata di vento sta attraversando Torino, causando problemi in tutta la città. Alberi sono caduti in largo Re Umberto e in corso Belgio, creando disagi e danni visibili. Le raffiche intense hanno portato alla deviazione di alcune linee GTT, interrompendo temporaneamente il servizio di trasporto pubblico. La situazione meteorologica sta influenzando le attività quotidiane e richiedendo interventi di emergenza. La città si trova ad affrontare le conseguenze di questa perturbazione atmosferica improvvisa.

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