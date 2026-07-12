Maltempo a Bologna | vento pioggia e alberi caduti In via di Ravone isolate 100 persone

Un violento temporale si è abbattuto su Bologna, con raffiche di vento che hanno abbattuto alcuni alberi e provocato danni in diverse zone. La pioggia intensa ha causato allagamenti e disagi alla circolazione stradale. Nel quartiere di via di Ravone, circa 100 persone sono rimaste isolate a causa di un albero caduto sulla strada, che ha bloccato l'accesso. I vigili del fuoco hanno ricevuto numerose chiamate di emergenza e sono intervenuti per rimuovere i tronchi e mettere in sicurezza le aree interessate.

Bologna, 12 luglio 2026 – Maltempo a Bologna. L’annunciato temporale è arrivato ma è stato soprattutto il vento forte a mettere in difficoltà i residenti che a quell’ora hanno tempestato di chiamate il centralino dei vigili del fuoco. https:www.ilrestodelcarlino.itmeteotemporali-allerta-meteo-jcicgbq8 Ottanta le chiamate al centralino dei Vigili del fuoco. Dalle 22,30 di sabato 11 luglio 2026, infatti, diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale hanno risposto ad un'ottantina di chiamate per interventi legati al maltempo in seguito al temporale che ha colpito la città e parte della provincia. Le zone più colpite: San Giovanni, Granarolo e via di Ravone in città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Maltempo a Bologna: Infiltrazioni in Stazione e Alberi Caduti su Auto in Transito

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