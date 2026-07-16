Bruno Mars entra a San Siro su una vespa gialla con la sciarpa degli Azzurri al collo | il tributo che ha fatto impazzire l’Italia

Il cantante Bruno Mars ha effettuato il suo ritorno in Italia dopo nove anni, esibendosi a San Siro il 14 luglio. Per l’occasione, è arrivato a bordo di una vespa gialla, indossando una sciarpa degli Azzurri. La sua presenza ha suscitato grande entusiasmo tra il pubblico, che ha assistito a un concerto caratterizzato da performance dal vivo e show visivi. La serata ha attirato numerosi spettatori e ha generato ampi commenti sui social network.

Nove anni. Tanto tempo è passato dall’ultima volta che Bruno Mars ha calcato un palco italiano. E quando martedì 14 luglio è tornato a Milano per la prima delle due date del suo “ The Romantic Tour “, ha voluto farlo nel modo più iconico possibile: entrando a San Siro su una mini vespa gialla, con la sciarpa della nazionale italiana annodata al collo, mentre Anderson Paak sorseggiava un gigantesco spritz. Un omaggio all’Italia che ha fatto esplodere i quasi 60mila spettatori presenti, in un momento che già circola sui social come uno dei più memorabili della tournée europea. Ma andiamo con ordine. Prima che la sua sagoma comparisse sul palco del Meazza, un breve video proiettato sui megaschermi ha preparato il terreno. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Bruno Mars entra sul palco su una Vespa giocattolo in concerto a Milano

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Bruno Mars show a Milano entra in scena su una Vespa giocattolo e con la sciarpa dell'Italia! Voi c'eravate a Milano? Fatevi sentire nei commenti! Credits: dianaye._ #radioroma #brunomars #milano #concerti #vespa x.com